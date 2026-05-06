Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinin üçüncü maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 81-78 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelirken, sarı-lacivertliler Final Four biletini bir sonraki maça bıraktı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa) ve Sergio Silva (Portekiz)
Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 12, Nigel Williams-Goss 18, Azoulas Tubelis 26, Moses Wright 11, Arnas Butkevicius 3, Dustin Sleva 2, Edgaras Ulanovas 7, Maodo Lo 2, Deividas Sirvydis, Laurynas Birutis, Ignas Brazdeikis
Başantrenör: Tomas Masiulis
Fenerbahçe: Khem Birch 4, Devon Hall 14, Tarık Biberovic 10, Nicolo Melli 4, Talen Horton Tucker 15, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 4, Nando De Colo 7, Bonzie Colson 2, Chris Silva 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 12-25
Devre: 35-42
3. Periyot: 57-62