Elazığspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, pazar günü oynanacak olan Nesine 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finalini kazanmak istediklerini belirterek, 'İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ve bu kupayı açıkçası hepimiz çok istiyoruz' dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finalinde pazar günü Muğlaspor ile Bursa'da karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri ve yardımcıları refakatinde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren Sözeri, 'Elazığspor olarak, futbolcu grubu olarak, teknik heyet olarak biz bu şehre bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Çünkü emek sarf ettik, meşakkatli yollardan geçtik, çok zorlu maçlardan geldik. Bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Maçımız Bursa'da. Şu anda sosyal medyam yok ama takip ettiğim kadarıyla Bursa taraftarları da, sosyal medyadan bizimle beraber olacaklarını söylüyor. Bu çok sevindirici. Bursaspor'a da hayırlı olsun 1. Lig'e şampiyon olarak çıktılar. Yakıştı da aslında Bursaspor'un da yeri çok üstler. Ben Muğlaspor'un niye yanında oldunuz olmadınız noktasında değil ama Elazığspor daha çok hak ediyor gibi bir profil var. Hatta rakibimizin geçen maçtaki rakibimizin oyuncularının teknik heyetin bile söylediği gibi. Tabii ki hak ediyoruz stadyumuyla, camiasıyla, şehriyle ama bu hak etmeyi sahada da göstermek lazım. Yani sadece dışarıda ambiyansıyla, atmosferiyle değil sahada da göstermek lazım. Bugüne kadar oyuncularımız gösterdiler. İnşallah bu bu maçta da göstereceklerdir. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ve bu kupayı açıkçası hepimiz çok istiyoruz. Valimizden en alttaki malzemecimize kadar çok istiyoruz. İnşallah istediğimiz olur' ifadelerini kullandı.