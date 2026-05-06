Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonrasında bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan panel köprü yapım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Vali İbrahim Taşyapan köprü ve alternatif yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Panel köprü kurulumunda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özverili çalışmaları sonucu önemli bir aşama kaydedilirken; Vali İbrahim Taşyapan, yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Vali Taşyapan, panel köprünün sağlam zemin üzerindeki kurulum aşamasının neredeyse tamamlandığına ve bir sonraki adımda tamamlanan köprünün, derenin üzerine oturtulacağına değindi. Panel köprünün vatandaşlara daha kaliteli, daha güvenli ve daha kısa bir geçiş imkanı ve hizmeti sunmak için inşa edildiğini belirten Vali Taşyapan, en kısa zamanda tamamlanarak trafiğe açılmasının ve bölge halkının ulaşımının rahatlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Taşyapan, değerlendirmelerinin ardından bölgede gece gündüz demeden gayretle çalışan başta sorumlu komutanlar olmak üzere, tüm personele, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve 2. Ordu Komutanlığı'na teşekkürlerini iletti.