Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması'nda şampiyon olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan TERHOY ekibini makamında ağırladı. Genç kadınlar kategorisinde bölge birincisi olan sporcuları tebrik eden Başkan Kul, 'Şehrimizin adını kürsünün en üst basamağına yazdıran gençlerimizle gurur duyuyoruz' dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 3 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atan Terme Halk Oyunları Ahmet Ersoy İlkokulu Spor Kulübü (TERHOY), Genç Kadınlar Düzenlemesiz Dalda bölge birincisi oldu. Bu sonuçla THOF Türkiye Finali Yarışması'na katılmaya hak kazanan şampiyon ekip, kazandıkları plaket ve madalyalarla birlikte Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sporcuların heyecanına ortak olan Başkan Şenol Kul, 'Kültürümüzün en güzel yansıması olan halk oyunlarında elde edilen bu başarı, disiplinli çalışmanın ve inancın bir meyvesidir. Gençlerimizin milli değerlerimize sahip çıkarak Terme'mizi bölge şampiyonu yapması bizler için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Türkiye finallerinde de ekibimizin şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen okul müdürümüzü, antrenörlerimizi ve asıl kahramanımız olan sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Terme Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız' diye konuştu.

Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Güneysu, Kulüp Yönetim Kurulu İdarecisi Erol Alan, 2. Başkan Yusuf Can Semiz ve antrenörler Eda Yılmaz, Hümeyra Şana, Sema Özge Coşkun ile kulüp öğrencilerinden oluşan heyet; spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Şenol Kul'a teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.