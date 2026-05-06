Samsun'un Alaçam ilçesinde bu yıl 633.'sü düzenlenen Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, büyük ilgi ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen güreşlerde, yarı finalde Orhan Okulu'yu mağlup eden Mustafa Taş ile Faruk Akkoyun'u yenen Serhat Gökmen finalde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final müsabakasında rakibini mağlup eden Mustafa Taş, başpehlivan unvanının sahibi oldu.

Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 'Bugün burada sadece sporcularımız müsabaka etmeyecek, aynı zamanda bu toprakların ruhu olan Geyikkoşan kültürü yaşanacak ve yaşatılacaktır' ifadelerini kullandı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ise konuşmasında Hıdırellez'in önemine dikkat çekerek, bu geleneğin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Şenlik kapsamında düzenlenen ağalık ihalesine 15 iş adamı katıldı. 3 milyon liradan başlayan açık artırmayı 7 milyon 555 bin 55 lira teklif veren Turgut Şahin kazandı. Ağalık koçu ise belediye personeline bağışlandı.

Güreşlerin yanı sıra Geyikkoşan Mesire Alanı da şenlik havasına büründü. Vatandaşlar mangal yakıp semaver çayı eşliğinde keyifli vakit geçirirken, çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkardı. Kuzuların kesildiği ve geleneksel ikramların yapıldığı etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.