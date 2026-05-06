Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu tarafından Yapay Zeka Sempozyumu düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile birlikte çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, yapay zekanın hayatın her alanında etkisini artırdığını belirterek, bu alanda bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Sempozyumda Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen 'Yapay Zekanın Çevresel Gerçeği: Karbon ayak izinden yeşil geleceğe', Dr. Öğr. Üyesi Uygar Bayram 'Yapay Zeka çocuklar için eşitleyici mi, ayrıştırıcı mı?' ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya ise 'Yapay Zeka Çağı: Fırsatların Parıltısı ve Tehditlerin Gölgesi' başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte Kaymakam Kaya tarafından MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya ve konuşmacılar Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen, Dr. Öğr. Üyesi Uygar Bayram ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.