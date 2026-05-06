Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefes kesti.

Geçtiğimiz pazar günü hava şartları nedeniyle ertelenen Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu bugün yapıldı. Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 798. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği uçuşta, jetlerin sergilediği senkronize manevralar ve akrobasi hareketleri izleyenleri hayran bıraktı. Gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş Mevlana Meydanında toplanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gökyüzündeki görsel şölen Türk Yıldızları, Konya'da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Vatandaşlar da, gösteriyi çok beğendiklerini belirtti.