Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların ekranların insafına terk edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, 'Gençlerimizin ruh dünyası algoritmaların merhametine bırakılmamalı' dedi.

İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmaların Türkiye Finallerinin 42'ncisi 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni' adıyla bu yıl ilk kez Konya'da düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştiren programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2014 yılındaki meşhur dershane kanunundaki proje okul kavramıyla beraber çok farklı programların uygulandığı bir okul modeli haline dönüştü. Hafızlık programlarından, yabancı dil hazırlık sınıflarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden, sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan program çeşitliliği ile İmam Hatip Okullarımız bugün çok yönlü ve çok güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır. Bu yılki yarışmalar da bu büyük birikimin sergilendiği önemli bir alan. İl finallerinde 633 komisyonda 10 bin 749 okul birincisi öğrencimiz yarıştı. Bölge finallerinde 43 ilde 48 komisyonda 1001 öğrencimiz emek verdi. Türkiye finallerinde ise 6 komisyonda 88 öğrencimiz emeklerini sergiledi. Hepinizin malumu olduğu üzere bugün ulaştığımız bu iklim maalesef kolay erişilen bir iklim olmadı. Bu camia bugünkü rahatlığa zahmetsiz bir biçimde kavuşmadı. Biz bunu mümkün olan her vesileyle ifade ediyoruz. Bundan sonra da ifade etmekten geri durmayacağız. Bu ekosistemin mayasında milletimizin evlatlarını yetiştirme hassasiyeti, ailelerimizin duası, öğretmenlerimizin emeği, mezunlarımızın vefası, yıllar boyunca bu davaya omuz veren geniş bir gönül seferberliği, alın teri, gözyaşı, sabır, mücadele ve ağır bedeller var' dedi.

'Dün okul kapılarında evlatlarımızın yolunu kesen anlayış bugün başka kılıklara girerek çocuklarımızın kalbine, zihnine, aile bağlarına, arkadaşlık ilişkilerine sızmaya çalışıyor'

Çocukların dünyasının alışılagelen dünyanın çok ötesinde bir yerde durduğunu ve çok hızlı değiştiğini belirten Bakan Yusuf Tekin, 'Dün okul kapılarında evlatlarımızın yolunu kesen anlayış bugün başka kılıklara girerek çocuklarımızın kalbine, zihnine, aile bağlarına, arkadaşlık ilişkilerine sızmaya çalışıyor. İmanımıza, ailemize, ahlakımıza, gençliğimize yönelik saldırılar artık kimi zaman masum bir eğlence görüntüsüyle, kimi zaman kısa bir video filmiyle, kimi zaman elektronik bir oyunla, kimi zaman sosyal medyada viral olan bir akımla karşımıza çıkıyor. Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bizler mücadele geleneğinden gelen kişiler olarak bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız' ifadelerini kullandı.

'Gençlerimizin ruh dünyası, algoritmaların merhametine bırakılmamalı'

Çocukları ekranların insafına terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, 'Gençlerimizin ruh dünyası algoritmaların merhametine bırakılmamalı. Aile kurumu örselenirken, arkadaşlık hukuku bozulurken, dijital icralar çocuklarımızın zihnini ve kalbini kuşatırken biz eski alışkanlıklarımızla yol yürüyemeyiz. Son dönemde yaşadığımız acı hadiseler hepimizin yüreğini dağladı. Bu hadiseler bize bir kez daha gösterdi ki ders başarısını takip etmek elbette mühimdir. Fakat öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız. Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz. Bir gencimizin kalbinde öfke büyüyorsa mutlaka takip edip ilgileneceğiz. Bir öğrencimiz kendini yalnız hissediyorsa ona mutlaka ulaşacağız. Bu yükü tek başına okula bırakmadan, bu yükü tek başına aileye bırakmadan, bu yükü tek başına öğretmene, rehberlik servisine ya da fiziki güvenlik tedbirlerine bırakmadan hep beraber ilgileneceğiz. Bakanlık olarak biz bu tabloyu bütün boyutlarıyla görüyor ve ele alıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Okul, aile bağını tahkim etmek için 2,5 yıldır çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin yanında daha güçlü bir biçimde durmayı topluma da, ailelere de, sivil toplum örgütlerine de, kamu otoritelerine de ısrarlı bir biçimde tavsiye ediyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri evlatlarımızın hayatında daha etkili ve daha görünür hale getireceğiz. Fakat bu mücadelede sahada, okulda, evde, mahallede, sivil toplumda, dayanışmada aynı ruhla sahiplenecek paydaşlara açık davetimiz var. Okul yöneticimizin feraseti, öğretmenimizin dikkati, ailemizin ilgisi, mezunumuzun vefası, sivil toplumumuzun emeği ve camiamızın ortak sahiplenmesi ile bu sorunları aşabileceğiz' şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de, 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni bir birikimin ve bir idealin dile gelmesidir. İmam Hatip okulları Türkiye'nin eğitim tarihinde çok özel ve özgün bir yere sahiptir. Bu okullar adanmış öğretmenleri, zengin öğrenme ortamları, değer temelli eğitim felsefesi ve öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ile öncü okullar olagelmiştir' dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni de gençlerimizin kendi değerlerini fark ettikleri, inançlarıyla güç buldukları bir idrake vesile olmuştur. Bizler bu mühim organizasyona ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşarken bu birkaç günlük süre zarfında Konya'mız ülkemizin dört bir yanından gelen gönüllerin ortak değer, kültür ve gönül mirasında buluştuğu müstesna bir iklime dönüşmüştür' diye konuştu.

Daha sonra Bakan Tekin dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.