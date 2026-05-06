Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekim dönemi başladı.

İpsala Ovası'nda üreticiler çeltik ekimine start verdi. Üretici Hasan Yavaş, Maritsa ve baldo çeşidinin ekimini gerçekleştirerek sezonun ilk adımını attı. Ekim sürecine başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yavaş, İpsala Ovası'nda yeni sezonun tüm üreticiler için bol ve bereketli geçmesini diledi.

Türkiye'nin çeltik üretiminde önemli paya sahip olan bölgede çiftçiler, hava şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte verimli bir sezon bekliyor.