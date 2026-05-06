Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak akaryakıt bulundurulduğu belirlenen adreste arama yapıldı. Aramada 635 litre kaçak akaryakıt, 45 metre hortum, 2 yakıt dolum tabancası, 1 jeneratör ve 1 dinamo ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.