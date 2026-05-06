Sivas'ta Pazartesi günü başlayan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, üçüncü gün maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe-Karşıyaka'yı 78-61 mağlup ederken, Galatasaray, Petkim Spor'a 70-50 yenildi. Beşiktaş ise Darüşşafaka'yı 69-68 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde sürüyor. Heyecan dolu şampiyonanın üçüncü günü tamamlandı.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası üçüncü gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Karşıyaka: 78-61

Tofaş - Türk Telekom: 72-73

Serdivan Belediyesi - Antalya Basketbol Akademi: 59-68

Çankaya Üniversitesi - Manisa Basket: 49-90

Darüşşafaka - Beşiktaş: 68-69

A. Efes - Vamos: 104-64

Petkim Spor - Galatasaray: 70-50

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler - Mersin 2019: 68-60

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak yükselme grubu maçlarıyla devam edecek.