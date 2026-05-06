Samsun'un Canik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 ATC 470 plakalı otomobil, 34 MVC 535 plakalı hafif ticari araç, 55 APS 622 plakalı otomobil ve 55 UD 376 plakalı transit minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, Seçer A. ile Sude K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.