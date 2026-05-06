Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamu-vatandaş buluşmalarına önem veren Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Çarşamba pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede kurulan pazar alanını ziyaret eden Kaymakam İlhan, tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, talep, öneri ve şikayetleri doğrudan dinleyerek vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin görüşleri not alındı. Esnafın yaşadığı sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çeken Kaymakam İlhan, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden İlhan, bu tür ziyaretlerin düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını birebir iletme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kaymakam İlhan'a ziyaret sırasında Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Emre Şimşek ile Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan da eşlik etti.