Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kültürel Miras Topluluğu tarafından düzenlenen '3. Geleneksel Hıdırellez Şenliği', öğrencileri ve personeli bir araya getirdi.

Edebiyat Fakültesi Geçit Kafe önünde gerçekleştirilen etkinlikte baharın gelişi, geleneksel ritüeller ve renkli etkinliklerle kutlandı.

Şenlik kapsamında katılımcılar, dilek ağacına dileklerini asarken canlı müzik performansları ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Geleneksel ikramların da sunulduğu program, kampüsün sosyal ve kültürel birlikteliğe katkı sağladı.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Hıdırellez geleneğinin manevi ve kültürel yönlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik, müzik, eğlence ve paylaşım dolu atmosferiyle katılımcılardan büyük ilgi gördü.