Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 10 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak Elazığspor finali öncesi şehre birlik çağrısında bulundu. Kıyanç, 'Bu sadece bir maç değil, Muğla'nın gücünü gösterme günüdür. Muğla merkez ve ilçelerden toplam 100 otobüs hazırlıyoruz' dedi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Elazığspor ile oynanacak play-off finali öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Muğla'nın tüm ilçeleriyle kenetlendiğini vurgulayan Kıyanç, final günü Bursa'ya adeta çıkarma yapacaklarını belirterek, 'Muğlaspor, farklı siyasi görüşleri ve her kesimden insanı bir araya getirmeyi başardı. Köyceğiz'den Datça'ya, Marmaris'ten Yatağan'a kadar tüm ilçelerimizden gelen taraftarlarımız inanılmaz bir tablo oluşturdu. Üç yıldır 'birlik olalım' diyoruz ve gördük ki birlik olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok' dedi.

'Herkes rakibi favori görebilir ama başarı inanmakla olur'

Rakiplerinin favori gösterilmesine de değinen Kıyanç, '10 Mayıs saat 19.00'da tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Herkes rakibi favori görebilir ama başarı inanmakla olur. Biz ekip olarak, şehir olarak buna inanıyoruz ve o kupayı Muğla'ya getireceğiz' ifadelerini kullandı.

'Muğla merkez ve ilçelerden toplam 100 otobüs hazırlıyoruz'

Taraftar organizasyonuna ilişkin bilgi veren Kıyanç, 'Muğla merkez ve ilçelerden toplam 100 otobüs hazırlıyoruz. Maksimum sayıda taraftarla orada olacağız. Ayrıca meslek odalarına da çağrıda bulunuyorum; avukatlar, doktorlar, mühendisler ve gazeteciler kendi gruplarını oluştursun, biz de onlara özel otobüs tahsis edelim. O gün Bursa'da tek yürek olalım' ifadelerini kullandı.

'Elazığspor yönetimiyle yapılacak online toplantı sonrası tribün dağılımı netleşecek'

Bilet ve stat düzenlemeleri hakkında da konuşan Kıyanç, '40 bin kişilik stadın yüzde 50'si (yaklaşık 20 bin koltuk) Muğlaspor taraftarına ayrılacak. Federasyonun belirlediği rakamlar (Maraton 800 TL, Kale Arkası 400 TL) üzerinden indirim yapılması veya taraftarın ücretsiz taşınması için görüşmeler sürüyor. Elazığspor yönetimiyle yapılacak online toplantı sonrası tribün dağılımı netleşecek' dedi.

'Bugün play-off'taysak, bunun baş mimarı Besim hocadır'

Başkan Kıyanç, sezon boyunca emeği geçen eski teknik direktör Besim Durmuş'a da teşekkür ederek, 'Bugün play-off'taysak, bunun baş mimarı Besim hocadır; kendisine minnettarız. Yeni gelen Mustafa Hocamız ve ekibi de kısa sürede burayı sahiplendi. Onların enerjisiyle şampiyonluğa yürüyeceğiz' cümlelerine yer verdi.