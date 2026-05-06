Baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı ile Kütahya'nın fethinin 952. yıl dönümü, Kütahya Kalesi'nde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Hisar Kalesi'nde gerçekleştirilen programa; Vali Musa Işın'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Kütahya Saklı Bir Cennettir'

Programda konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle müstesna bir şehir olduğunu belirterek, 'Kütahya saklı bir cennettir, gizli bir hazinedir. Her geçen gün bu güzellikleri aziz milletimizin hizmetine sunmak için gayret ediyoruz' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir medeniyet mirasının son halkası olduğunu belirten Vali Musa Işın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Biz Selçukluların, Osmanlı'nın, Germiyanoğulları'nın torunları; Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz vatandaşlarıyız. Birbirimizi sevecek, saygı gösterecek, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın her ilçesiyle ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Musa Işın, vatandaşların Hıdırellez'ini ve Kütahya'nın fetih yıl dönümünü tebrik etti.

Programda Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Kutlamalar, mehteran gösterisi ve halk oyunlarıyla sona erdi.