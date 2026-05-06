Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada genç motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ortakent Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Yalıkavak yönüne seyreden Cihan Yılmaz idaresindeki 48 AYG 659 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan O.S. idaresindeki 06 BH 4857 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Yılmaz, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 23 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.