Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan 2026-2029 dönemini kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP), Belediye Meclisine sunulmasının ardından ilgili komisyonların incelemesiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nın 8 Mart 2023 tarihinde imzalanmasının ardından, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın talimatıyla başlatılan YEEP hazırlık süreci 6 aylık bir çalışmayla tamamlandı. Belge, kentte yaşayan tüm bireylerin sosyal, ekonomik ve kamusal alanlara eşit erişimini sağlamayı; özellikle kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelli bireyler gibi kırılgan grupların kent yaşamına katılımını güçlendirmeyi hedefleyen temel bir yerel politika metni olarak tasarlandı.

6 aylık hazırlık ve 96 dış paydaş katılımı

Kurumsal düzeyde koordinatörlerin belirlenmesiyle başlayan sürecin altyapısı, Belediye Başkan Yardımcısı, akademisyenler, sosyologlar, Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri ile Kent Konseyinin ilgili meclis temsilcilerinden oluşan bir çalışma komisyonu tarafından yürütüldü.

Sürecin en önemli veri toplama aşaması olan ve 5 Aralık 2025'te gerçekleştirilen YEEP Çalıştayı'nda kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları, kırsal bölge temsilcileri, öğrenciler ve engelliler bir araya getirildi. Saha çalışmaları kapsamında doğrudan temas kurulamayan kesimlere anket yoluyla ulaşılarak toplam 96 farklı dış paydaşın ve vatandaşların görüş ve önerileri rapora eklendi.

Başkan Köksal Aras: 'Bu mesele sadece kadın erkek eşitliği meselesi değil'

Hazırlanan eylem planının Meclis üyelerine tanıtıldığı toplantıda planın hazırlanma süreciyle ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şunları söyledi:

'Bu belge, Menteşe'nin ortak eşitlik planıdır. Hazırlık sürecinde Valiliğimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler dâhil olmak üzere tüm kurumlar paydaşımız oldu. Özel bireyler, öğrenciler, kadınlar ve yaşlılar gibi kırılgan gruplarla birebir görüşmeler gerçekleştirdik; doğrudan temas kuramadığımız kesimlerin görüşlerini ise anketler yoluyla sürece dâhil ettik. Temel amacımız, sahadaki gerçek ihtiyaç ve beklentileri tespit etmekti. Elde edilen tüm veriler YEEP komisyonumuz tarafından titizlikle raporlandı. Özetle, tüm Menteşe ortak akılla hareket ederek bu eylem planı ortaya çıktı. Sürece katkı sunan komisyon üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Anketler, saha çalışmaları ve toplantılarla büyük bir mesai harcanarak; detaylı, titiz ve hassas bir eylem planı oluşturuldu. Bu mesele genellikle yalnızca kadın-erkek eşitliği ekseninde algılanıyor; ancak plan, kentteki tüm toplumsal kesimleri kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır. Bugün siz meclis üyelerimize planın detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. İçeriğinde pek çok stratejik başlık barındıran YEEP doğrultusunda; her bir müdürlüğümüzün önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği adımlar artık somut bir şekilde belirlenmiştir. Müdürlüklerimizin yürüteceği çalışmalar periyodik denetimlere tabi tutulacak. 2029 yılına kadar uygulanacak olan; eşitlik temalı, şeffaf, denetlenebilir ve somut bir yol haritasına sahibiz'

Bilgilendirme toplantısının ardından, İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına havale edilen 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı, komisyonlarca yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi.