Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla Marmaris Bozburun-Selimiye arasında kalan Asarcık Üzümbağları ormanlık alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gözetleme ekiplerince yeri belirlenen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürülüğü, yangın bölgesine şu an itibariyle 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ile 1 helikopter ve çok sayıda söndürme işçisinin sevk edildiğini belirtti. İhbarla birlikte havalanan söndürme helikopteri de sortilerine başladı.