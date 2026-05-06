Çorum Hitit Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Teknoloji Akademisi iş birliğinde düzenlenen 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' programı öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çorum Hitit Üniversitesi, öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik eden önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve Milli Teknoloji Akademisi'nin desteklediği 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' çerçevesinde, üniversite öğrencileri profesyonellerle buluşturdu. Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Fatma Nur Akın'ın moderatörlüğünü yürüttüğü panele TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Baş, Limon Cloud Eğitim Koordinatörü Hakan Hilmi Kapucu, Meddata Bilişim Genel Müdürü Serkan Baştuğ, Mikrogrup Yazılım Eğitim ve Kariyer Platformu Yöneticisi Ahmet Şagın ve son olarak Orion Innovation Yazılım Doğrulama ve Kalite Güvence Müdürü Barış Hızal konuşmacı olarak katıldı. Panelistler,kendi alanlarına ait konularda öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite ve sektörlerin ilişkisinin önemine dikkat çekerek, 'Türkiye'nin bütün şehirlerinden, hatta 64 farklı ülkeden öğrencimiz var. Verdiğimiz eğitimin boyutu uluslararası düzeyde. 'Bu arkadaşlarımıza, bu kardeşlerimize, bu öğrencilerimize geleceği sektörü nasıl hazırlayacağız' konusunda, bizim aşısı tutmuş, zaten bir ağacımız vardı ama aşı tutarak verimini arttırdık, lezzetini arttırdık. Sektör Kampüste programının çok ciddi katkısını elde ediyoruz' dedi.

'Millilik, yerlilik ve özgünlük'

Düzelenen programda teknolojik imkanlar hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Fatma Nur Akın, 'Artık standart, rutin mühendislik yaklaşımlarının ötesine geçmek durumundayız. Dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesinin üç ana içinde barındırdığı husus bu. Millilik, yerlilik ve özgünlük. Eğer nitelikli insan kaynağınızı olmazsa yani sizler olmazsanız arkadaşlar herhangi bir teknolojik ivmeden bahsedemeyiz' diye konuştu.

'O vizyona, o bakışa sahip olmanız çok önemli'

Daha sonra konuşan TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Baş, 'Her dersin içeriği farklı olabilir. O vizyona, o bakışa sahip olmanız çok önemli. Netice itibariyle bu derslere girdiğinizde, bu sektörlerle tanıştığınızda, gidip staj yaptığınızda siz fark etmiyor olabilirsiniz ama kendinizi yetkinlik anlamında ve sorgulamanız gereken melekeler anlamında geliştirmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz arkadaşlar' şeklinde konuştu.

'Değişime dokunabilirseniz siz kazanç çıkarsınız'

Öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Hakan Hilmi Kapucu da, 'Gerçekten birazcık adım atıp birazcık değişimi hissedebilirseniz, değişime dokunabilirseniz siz kazanç çıkarsınız. Bu yetkinlikleri kendinizi kalibre ederek harcayın. Ne kadar çok gezip, ne kadar çok sektör tanırsanız, ne kadar çok sektör lideriyle karşı karşıya gelirseniz kendinizi kalibre etme şansınız da bir o kadar değerli olacaktır' ifadelerini kullandı.

Meddata Bilişim Genel Müdürü Serkan Baştuğ, Mikrogrup Yazılım Eğitim ve Kariyer Platformu Yöneticisi Ahmet Şagın ve Orion Innovation Yazılım Doğrulama ve Kalite Güvence Müdürü Barış Hızal da yazılım sektöründeki gelişimler ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.