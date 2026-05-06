Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası düzenlenen törenle açılarak vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kentte sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan proje, yoğun katılımla kapılarını vatandaşlara açtı. Açılış törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve eşi, Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ile oğlu Hasan Ada Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Duygu Günel, Kent Lokantası'nın Belediye Başkanı Ömer Günel'in hayali olduğunu belirterek, ekonomik şartların zorlaştığı dönemde vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ardından söz alan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise Kent Lokantası'nın yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını vurgulayarak, 'Burası dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Bu projenin fikir babası ve emektarı, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel'e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Hafta içi her gün ve Cumartesi günleri 11.30 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek olan lokantada, günlük dört çeşit yemek menüsü sunuluyor. Menü 250 TL'den satışa sunulurken, Adalı Kart sahibi vatandaşlar aynı hizmetten 140 TL'ye yararlanabiliyor. Aynı anda 120 kişiye hizmet verebilen lokanta, gün boyunca yaklaşık 500 kişilik yemek servisi sağlıyor. Ayrıca 'gel-al' konseptiyle paket servis imkanı da sunuluyor. Lokantada sunulan yemeklerin hijyenik şartlarda hazırlandığı ve üretim sürecinin gıda mühendislerinin denetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Kent Lokantası'nın özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için önemli bir sosyal destek noktası olması bekleniyor.