Nazilli Lisesi'nin ev sahipliğinde eTwinning ve Erasmus Plus Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti bir araya geldi.

Nazilli Lisesi, Avrupa kültürlerini ve mutfak mirasını buluşturan görkemli bir etkinliğe bir kez daha ev sahipliği yaptı. Uzun yıllardır Avrupa Birliği projeleri ile gündeme gelen Nazilli Lisesi bu kez de eTwinning Günü kapsamında düzenlenen 'Kültür Tanıtımı' ile dikat çekti. Nazilli Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, şube müdürleri, çok sayıda okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin meşhur lezzetlerinin de yer aldığı Avrupa'daki 22 ülkenin 58 eşsiz lezzeti önce sergilendi ardından da tadıldı. Öğrencilerin hazırladığı stantlarda, Avrupa'nın dört bir yanından lezzetler sunulurken, projelerin eğitim ve kültürel kazanımları hakkında da sunumlar yapıldı.

Etkinlikle ilgili yapılan bilgilendirmede: 'Nazilli Lisesi olarak parçası olduğumuz eTwinning projelerimizin en lezzetli ve renkli ayağı olan 'eTwinning Günü' için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sadece bir etkinlik değil; öğrencilerimizin sınırları aşarak kurduğu dostlukların, farklı kültürlere duydukları merakın ve 'birlikte üretme' azminin somut bir göstergesidir. Bugün her bir stantta, Avrupa'nın ve ortak ülkelerimizin kültürel mirasını temsil eden geleneksel lezzetleri keşfedeceğiz' ifadelerine yer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, stantları tek tek ziyaret edip öğrencilerden bilgi aldı. Müdür Güner, Nazilli Lisesi'nin uluslararası projelerdeki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güner, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bu tür organizasyonların öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

Renkli görüntülere sahne olan lezzet şöleni, katılımcıların büyük beğenisini toplarken; Nazilli Lisesi 'birlikte üretme' felsefesini bir kez daha başarıyla sergilemiş oldu.