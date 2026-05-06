Şehitkamil, spor alanındaki yükselişini yüzme branşında elde edilen önemli bir başarıyla bir kez daha taçlandırdı. Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye genelinde düzenlenen prestijli müsabakalarda gösterdikleri performansla milli takım kapısını araladı.

17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Zorlu organizasyonda Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

6 sporcu barajı geçerek milli takıma seçildi

Yarışmalar sonucunda Doruk Kervancıoğlu, Aydın Ege Özsoy, Fatma Berra Özer, Yağmur Kont, Elif Durum ve Hatice Berin Kırmızıoğlan, belirlenen baraj derecelerini aşarak 2026 Federasyon Karmaları Milli Takım Kadrosu'na seçilmeye hak kazandı. Genç sporcuların bu başarısı hem kulüp hem de şehir adına büyük gurur kaynağı oldu.

Başarıda disiplin ve ekip ruhu ön planda

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sporcuların azim, disiplin ve kararlılıkla çalışarak bu noktaya ulaştıklarını vurguladı. Yılmaz, sporcuların gelişiminde önemli rol oynayan antrenörler Mehmet Emin Bay ve Murat İşçi'nin katkılarına da dikkat çekti. Şehitkamil Belediyesinin spora ve genç yeteneklere yönelik yatırımlarının somut sonuçlar verdiğini belirten Yılmaz, bu başarıların artarak devam edeceğine inandığını ifade etti. İlçede spor kültürünün her geçen gün güçlendiğini dile getiren Yılmaz, genç sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını yineledi.