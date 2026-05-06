Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 'Kan Verelim Spor Yapalım Sağlıklı Kalalım' sloganıyla bugün başlayan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Şahinbey Belediyesi'nin Valilik ile Türk Kızılay'ının destek verdiği geleneksel kan bağışı kampanyası bugün başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ındaki kan bağışı kampanyası 8 Mayıs Cuma günü akşam 20.30'a kadar devam edecek. Bu yıl 17'incisi gerçekleştirilen ve büyük bir ilgi gören kampanya kapsamında meydanda kurulan stantlarda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışçısı bilgilendirme formunu dolduran ve görevli doktorlar tarafından da genel durumu değerlendirilen vatandaşlar, daha sonra kan verdi. Kan bağışı kampanyasında tüm bağışçılara spor ayakkabısı hediye ediliyor. 3 gün sürecek kampanya ile toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılması hedefleniyor.

'Her bir ünite kan üç kişiye umut oluyor'

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 17 yıldır devam eden kan bağışı kampanyası kapsamında 65 bin 880 ünite kan bağışı topladıklarını söyledi. Tahmazoğlu, '3 gün boyunca yapacağımız bu kan etkinliğimizi de inşallah hedefim 20 bin ünite kana ulaşmak. Milletimize güveniyoruz. Bu tür kampanyaların birçok faydası var. Özellikle ilk defa kan verenler için faydası var. Özellikle de hanım kardeşlerimizden çok sayıda kan vermek isteyen var. Yeni bağışçılar kazanıyoruz. Aslında geçen yıl 13 bin 625 ünite kan topladık ama buraya gelen sayı en az iki katıydı. 25-26 bin kişi geldi ama kimisi ilaç kullandığı için kimisi tansiyondan dolayı kan veremiyor. Hacamat yaptıranlar oluyor. Başka nedenlerden dolayı kan veremeyenler oluyor. Dolayısıyla katılım oranı çok daha fazla. Kan vermek insan vücudu açısından, kendi sağlığımız açısından da çok önemli. Birçok hastalığın önlenmesine sebebiyet veriyor. Vücudumuz için fayda sağlıyor. Kanımız yenileniyor, vücudumuz yeni kan üretiyor. Daha sağlıklı bir duruma geliyoruz. Kan bağışçılarımıza bir teşekkür babında spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tabii ki bu hediye kanın karşılığı değil. Verdiğimiz her bir ünite kan üç kişiye umut oluyor. Sağlık bizim için önemli. Onun için 'Sağlıklı Kalalım, Spor Yapalım' diyoruz' dedi.

'Bu gurur Gaziantep'e nasip oldu'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise 'Bu sene kan bağışı kampanyasının 17'incisi yapılıyor. Bugüne kadar 65 bin 880 ünite kanın toplandığı bir festivale dönüşmüş olan bir kampanyadan bahsediyoruz. Kan bağışı bizler için çok önemli, çok kıymetli. Gerçekten Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi, Türk Kızılay'a görev olarak verildiği günden bugüne bizler hem milletimizin hem devletimizin desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik. Kan bağışı, Kızılay'a yapılan bir iyilik değildir. Kan bağışı milletin, kendi hastalarına, yakınlarına yaptığı bir iyiliktir. Hem o kanı alıp iyileşmeye vesile olan hastalarımız için hem kanı veren çok kıymetli bağışçılarımızın kendi sağlıkları için bu kampanyalar son derece önemli. Ben her zaman söylüyorum. Belli iller var. Kızılay'da yeri ayrıdır. Gaziantep de illerden bir tanesi. Ben biliyorum ki Kızılay'ın da yeri Gaziantep'te farklıdır. Kan sistemimizde sürekli iyileşmeler yapıyoruz. Şu anda gerçekten dünyada örnek gösterilen, rekor üzerine rekor kırdığımız bir kan bağışı sistemimiz var. Yeni projelerle kan bağışı sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene ilk defa tarihimizde bir senenin içinde kan bağışı sayısında 3 milyonu geçtik. 3 milyonuncu kan bağışçımız Gaziantep ilimizden, İslahiye ilçemizden bir genç kızımızdı. Geçen sene onu 3 milyonuncu kan bağışçısı olarak kendisini hem ödüllendirmiş hem tebrik etmiş olduk. Bu gurur Gaziantep'e nasip oldu' ifadelerini kullandı.

'Kan bağışı kampanyası adeta bir festivale döndü'

Vali Kemal Çeber de, 'Yani bir insanın yapabileceği en güzel hayırlardan birine vesile olan bir kampanya için bir aradayız, büyük bir organizasyonla bir aradayız. Burada Şahinbey Belediyemizi, Mehmet Tahmazoğlu başkanımı ve tüm ekibini tebrik etmek lazım. 17'incisi olan, gelenekselleşen kan bağışı kampanyası ki artık biz bu kampanyayı 'kan bağışı festivali' diye zikretmeye başladık. Kan bağışı kampanyası adeta bir festivale döndü. Burası da her sene bir festival alanı gibi oluyor. Gerçekten kan bağışının festival gibi yapıldığı tek yer herhalde Gaziantep'tir diye düşünüyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine hediye takdim edildi. Protokol üyeleri de kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyasına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, belediye personeli, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.