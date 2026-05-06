Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nin ikinci gününde sevilen sanatçı Osman Öztunç sahne aldı.

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen '5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali' ikinci gününde de yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla devam etti. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler, edebiyat ve müziği bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin ikinci gününde sahne alan sevilen sanatçı Osman Öztunç, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde dinleyicilere duygu dolu bir gece yaşattı. Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle sahneye çıkan Öztunç, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı. Salonu dolduran yüzlerce sanatsever, zaman zaman sanatçının şarkılarına eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı.

Geceye yalnızca Gaziantep'ten değil, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen konuklar da yoğun ilgi gösterdi. Macaristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan festivale katılan misafirler, ortak kültürün ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissetti. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, hem edebiyat etkinliklerinde hem de konser programında duygu dolu anlar yaşadı. Sanatçının eserleri, farklı coğrafyalardan gelen dinleyicileri ortak bir duyguda buluşturdu.