Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'in Araban ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar satışa hazır hale getirildi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçedeki hayvanların meralarda, dağlık alanlarda kekik ve çeşitli doğal bitkilerle beslendiğini belirterek, bu durumun et kalitesini artırdığını söyledi. Altun, doğal besinlerle yetiştirilen küçükbaş hayvanların hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu vurgulayarak, 'Doğada serbest şekilde beslenen hayvanların etinde vitamin ve mineral dengesi daha iyi oluyor. Bu nedenle Araban'da yetiştirilen kurbanlıklar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor' dedi.

İlçede ahırlarda yetiştirilen hayvanların da belirli aralıklarla meralara çıkarıldığını ifade eden Altun, hayvanların hareketli ve doğal beslenme düzeni sayesinde daha sağlıklı geliştiğini kaydetti. Araban'da yetiştirilen kurbanlıkların, çevre il ve ilçelerden gelen satıcılar tarafından da tercih edildiği, bu hayvanların farklı bölgelerde satılarak ekonomiye katkı sağlandığı belirtildi.