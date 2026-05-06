Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ), 'Türkiye Yüzyılı'nda Genç Temsili ve Karar Mekanizmaları' konulu konferansı düzenlendi.

Konferans öncesi programa konuşmacı olarak katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı makamında ziyaret etti. Üniversitenin Öncü Kuşaklar Kulübü tarafından Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır gerçekleştirdi.

Konuşmasında, genç bir milletvekilinin meclis çatısı altında sorumluluk almasının, tüm gençler için bir temsil göstergesi olduğunu belirten İnanır, 'Genç bir milletvekili olarak aldığınız sorumluluklar, gençlerimizin mecliste ve yönetimde olduğunun en büyük kanıtıdır' dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin öncelikli vizyonunun 'öğrenci odaklılık' olduğunu vurguladı. Gençlerin sadece diploma ile değil; sosyal, kültürel ve entelektüel donanımla mezun olmalarını hedeflediklerini ifade eden Baş, üniversite bünyesindeki 67 öğrenci kulübünün aktif çalışmasının önemine dikkat çekti. Rektör Baş, gençlerin gelişimine verilen önemi, 'Sizler bizden sonra bu nesli yüceltecek kişilersiniz, bu makamları sizlere bıraktığımızda huzurla yaşamak istiyoruz' sözleriyle dile getirdi. Öğrencilerin Ordu'nun güzelliklerini yaşayarak şehirden güzel hatıralarla ayrılmalarını hedeflediklerini belirten Rektör Baş, bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi ile tam bir iş birliği içerisinde hareket edildiğini ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye'de gençliğe bakış açısında bir zihniyet devrimi yaşandığını belirterek gençlerin, seçilme yaşının 18'e düşürülmesiyle karar mekanizmalarının tam merkezinde yer alan asıl aktörler olduğunu vurguladı. Yurt dışına gidişlerin azaldığını ve tersine göçün başladığını verilerle paylaşarak HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kurumlara yurt dışından yüzlerce geri dönüş başvurusu yapıldığını belirtti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun tam bağımsızlık ve üretim odağında gençlerin emeğiyle yükselecek bir inşa süreci olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, gençlerin bu vizyonun kurucu gücü olduğunu söyleyerek öğrencilere kendilerine güvenmeleri ve disiplinli çalışmaları konusunda önerilerde bulundu.