Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 589 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 180 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA