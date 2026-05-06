Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan şantiye içerisinde sürdürülen kazı çalışması esnasında yaşanan göçük sonucu toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Olay, Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Şantiye içerisinde kazı çalışması esnasında göçük yaşandı. Şantiyede gerçekleşen göçükte, 1 işçi toprağın altında kaldı. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen AFAD ekiplerinin ve iş makinenin yardımıyla göçük altında kalan işçi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.