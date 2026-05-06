Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde sigara sarımı yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 45 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 10 bin adet kaçak makaron ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı.