Samsun'un Bafra ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı, 750 broşür dağıtıldı.

2-8 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde sürücü ve yayalara yönelik kapsamlı anlatımlar yapıldı. Faaliyetlerde koruyucu ekipman ve kask kullanımı, yaya kaldırımı ve yaya geçidi kullanımı, trafik levha ve işaretleri, emniyet kemeri kullanımı ile yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca karşıdan karşıya geçişlerde uyulması gereken kurallar hakkında vatandaşlara detaylı anlatımlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 750 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuldu. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.