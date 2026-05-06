Antalya'nın Alanya ilçesinde, AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu'nun ateşli silahla yaralandığı olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, '5 Mayıs 2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibari ile olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.