İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerindeki İznik Işıkları/Göl Yolu Kavşağı'nda yapılması planlanan bat-çık projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Türkoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Orhangazi ilçesinde uzun yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen kavşağın, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Türkoğlu, bölgede sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiğine dikkat çekti. Önergede, söz konusu kavşak için 2020 yılında ihale edildiği ve 2021 yılında hazır olduğu belirtilen bat-çık projesine rağmen aradan geçen sürede yapım çalışmalarının başlatılmadığı vurgulandı. Projede teknik değişiklikler yapıldığı, takvimin sürekli ertelendiği ve kamuoyuna net bilgi verilmediği ifade edildi.

Türkoğlu, başlangıçta planlanan bat-çık projesinden vazgeçilip vazgeçilmediğini sorarak, yerine üst geçit çözümünün planlanıp planlanmadığını ve bunun teknik ile mali gerekçelerinin açıklanmasını istedi. Ayrıca projenin yatırım programına alınıp alınmadığı ve bütçe detaylarının da paylaşılması talep edildi.

Bölgede yapımı süren yeni otobüs terminalinin kavşaktaki trafik yoğunluğunu artıracağına işaret edilen önergede, bu kapsamda herhangi bir trafik etüt çalışması yapılıp yapılmadığı da soruldu.

Önergede ayrıca son 5 yıl içinde kavşakta meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yıllara göre sayısının açıklanması talep edilirken, söz konusu noktanın 'yüksek riskli kavşak' olarak değerlendirilip değerlendirilmediği de gündeme getirildi.

Temmuz 2023'te başlanacağı ifade edilen projenin neden hayata geçirilmediğini de soran Türkoğlu, gecikmeden sorumlu kurumların ve süreçlerin açıklanmasını istedi. 2026 yılı itibarıyla projenin hangi aşamada olduğu, ihale tarihi ve yapım takvimi de önergede yer aldı.

Mevcut trafik güvenliği önlemlerinin yetersiz kaldığını belirten Türkoğlu, kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, benzer şekilde farklı bölgelerde uygulanan köprülü kavşak ve üst geçit projelerinin Orhangazi için de planlanıp planlanmadığını sordu.