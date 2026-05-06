Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralıyı, trafik polisi motosikletle hastaneye getirdi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. (33) ve Rıza K. (24) arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rıza K. (24) tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye (33) defalarca ateş etti. Mermilerden biri Mahmut Sait Ö.'nün (33) sağ bacağına isabet etti. Şüpheli araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı aracına binip gitmeyi denedi ama başarılı olamadı. O sırada yoldan gelen motorize trafik timi polisi, yaralıyı motosikletine alıp İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.