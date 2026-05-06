Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin binlerce yıllık tarihini anlatan ve Türkiye'de bir ilçe için yapay zeka desteğiyle hazırlanan ilk eser olma özelliğine sahip 'Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' kısa filmi, Güney Kore'de gerçekleştirilecek 2026 KaiCON Küresel Yapay Zeka Film Festivali kapsamında gösterilecek eserler arasında yer aldı.

Kastamonu Taşköprü ilçesinin binlerce yıllık tarihini yapay zekayla gün yüzüne çıkartan 'Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' filmi, Güney Kore'de gerçekleştirilecek 2026 KaiCON Küresel Yapay Zeka Film Festivali'nde gösterilecek. Türkiye'de bir ilçe için yapay zeka desteğiyle hazırlanan ilk eser olma özelliğine sahip 'Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' filminin uluslarası bir festivalde yer almasıyla, Taşköprü ilçesinin tanıtımına büyük bir katkı sağlanacak.

Binlerce yıllık tarih 14 dakikalık kısa filmle anlatıldı

Roma döneminde Paflagonya'ya başkentlik yapmış 'Pompeiopolis'ten ilçenin simge eseri Yedi Kemerli Taşköprü'ye uzanan tarihi bir yolculuğu konu alan 14 dakikalık kısa film, birbirini takip eden yedi dönemi birleştiriyor. Geçmişin izlerini günümüzün dijital anlatım imkanlarıyla birleştiren film, izleyiciyi antik çağın sokaklarından Osmanlı mimarisinin zarif dokusuna uzanan görsel bir zaman tüneline davet ediyor. Arkeolojinin kayıp dehlizlerinde kalan bilgiler ve kentin mimari dokusu yapay zeka teknolojisiyle harmanlanarak etkileyici bir anlatı ortaya koyuyor. Taşköprü'nün kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bu çalışma, yeni nesil görsel anlatım biçimlerine ilgi duyan izleyiciler kadar yörenin insanlarına da hitap ediyor. Geçmiş ile geleceği aynı potada eriten bu kısa film, bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkı sunmayı hedefliyor. 'Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' isimli kısa film Taşköprü Belediyesi için Muazzam İşler Yapım şirketinin altı aylık yoğun bir çalışmayla ortaya çıkartıldı.

'Dünyanın farklı noktalarında karşılık bulabileceğini göstermiştir'

'Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' filmi 16 Mayıs'ta Güney Kore'de izleyiciyle buluşacağını ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 'Taşköprümüzün tarihi, kültürü ve kadim değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması bizler için son derece kıymetli. '7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü' filminin Kore'de izleyiciyle buluşması, ilçemizin dünyaya açılan kültürel kapılarından biri olmuştur. Bu önemli çalışmada emeği bulunan filmin yapımcısı Zeynep Kahreman'a, senaristi Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu'na ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma, Taşköprü'nün sahip olduğu tarihi mirasın doğru anlatıldığında dünyanın farklı noktalarında karşılık bulabileceğini göstermiştir. Bizler de ilçemizin kültürel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu tür projeleri önemsemeye devam edeceğiz' dedi.

'Taşköprü'nün hikayesini dünyaya anlatabilmek bizim için çok değerli'

Filmin yapımcısı Zeynep Kahreman ise Kore'deki gösterimin hem teknik hem de kültürel anlamda önemli bir eşik olduğunu söyleyerek, 'Kore, Çin ve Japonya gibi ülkeler sinema teknolojisi bakımından çok ileri bir seviyede. Onların kullandığı imkanlara sahip olmadan Taşköprü'nün hikayesini dünyaya anlatabilmek bizim için çok değerli. Bu anlamda '7 Kemerli Tarihi Taşköprü, Çin Seddi'ni aştı' diyebiliriz' diye konuştu.