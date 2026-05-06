Kepez Belediyesi'nin 2025 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 104.43, gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 92.33, tasarruf tedbirlerine rağmen yatırım bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 85 olduğu açıklandı.

Kepez Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Mayıs ayı toplantısında 3 önerge olmak üzere toplamda 28 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Kocagöz, 'Bu memlekette iyiler de var, kötüler de. Bize düşen iyileri savunacağız. Kötülere siyaset yaptırmayacağız. Zaten biz bu yüzden siyaset yapıyoruz' diyerek, siyasetin de bir fedakarlık olduğunu söyledi. Başkan Kocagöz, 'Bu memleketi ve vatanı hepimiz çok seviyoruz. Birbirimizin hatalarını kapatacağız, güzellikleri alarak büyüteceğiz' dedi.

Mayıs ayında dolu dolu etkinlik

Kepez'de Mayıs ayında yapılacak etkinliklere değinen Başkan Kocagöz, 7-8 Mayıs Otodrag, 9-10 Mayıs Motodrag, 9 Mayıs 2. Yöresel Glütensiz Lezzet Şenliği, 10 Mayıs'ta Engelsiz Festival, yine 10 Mayıs'ta Kızıllı Mahallesi'nde yapılacak Kırsala El Uzat Projesi etkinliklerine tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Kocagöz, Kırsala El Uzat Projesi kapsamında belediyenin marangozdan elektrikçisine kadar herkesin orada olacağını ve bir dayanışma örneğinin sergileneceğini söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Başkan Kocagöz, 16 Mayıs'ta Kepez Kent Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Bandırma Vapuru' adlı tiyatro gösterisine herkesi davet ederek, 'Türkiye'de gündem olacak çok güzel bir oyun sergileyeceğiz' dedi.

2025 yılı bütçe başarısı

Başkan Kocagöz'ün konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Nisan Meclisinde alınan kararların görüşülmesi ve oylanmasının ardından Mayıs gündem maddeleri görüşüldü. 2025 yılı Taşınır Kesin Hesabı ile 2025 yılı Bütçe Kesin Hesabı, meclisin ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Kocagöz, 2025 yılı kesin hesap bütçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Kesin Hesapla ilgili gelir bütçemiz 4 milyar 350 milyon lira öngörülmüştü. 4 milyar 543 milyon 737 bin olarak gerçekleşmiş. Yani yüzde 104.43 gerçekleşmiş. Bu yüzde 57 oranında tahsilatımızı artırmış bulunuyoruz. Gider Bütçemiz ise; 4 milyar 952 milyon öngörülmüş, 4 milyar 572 milyon olarak gerçekleşmiş. Gerçekleşme oranı yüzde 92.33'tür. Bu başarılı bir sonuçtur. Yatırım bütçemiz ise; 2025 yılı tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir yıldı biliyorsunuz. Buna rağmen 1 milyar 579 milyon 205 bin lira ödenek ayrılmış, bununda 1 milyar 341 milyon 737 bini gerçekleşmiş. Yani gerçekleşme oranı yüzde 85'tir tasarruf tedbirlerine rağmen 2 Nisan 2024'te devir aldığımız borç tutarı 1 milyar 226 milyon 448 bin 964 liraydı. Şu anda hiç borcumuz yok.'

Kepez'e 3 yeni semt evi

Mayıs ayı meclisinde; Yenidoğan Mahallesi, Varsak Mahallesi ve Yenimahalle'de bulunan ve mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait park alanlarına, hayırseverler tarafından semt evleri yapılması için Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Kanal Mahallesi'nde mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait olan çocuk bahçesi alanı içinde atıl olarak bulunan binanın Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından 10 yıllığına kullanılması oy birliğiyle kabul edildi.

'Kimse mağdur olmamalı'

Zafer Mahallesi'ndeki cumartesi pazarının tadilatı ile ilgili gündem maddesiyle ilgili Başkan Kocagöz, 'Zafer Mahallesi'ndeki cumartesi pazarı 35 yıllık bir pazar Burayla ilgili bir yıkım kararı geldi. Çünkü buranın çatısı çürük ve biz burayı yıkmak zorundayız. Bunu yıkarken ne esnafımızın ne de vatandaşımızın mağdur olmaması gerekiyor. Pazar alanının yan tarafını asfaltladık. 552 esnafımızı mağdur etmeden burada hizmet vermelerini sağlayacağız' dedi.

Belediye meclisine önerge ile sunulan bir başka gündem maddesi kararı ile de bu pazar alanıyla ilgili KEPTAŞ'a yetki verildi.

Şehidin ismi Kepez'de yaşayacak

Mayıs meclisinde; Çamlıca Mahallesi'ndeki sokağa 'Şehit Mehmet Alan Sokak' isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Artvin ilinin Şavşat ilçesisnde, jöandarma er olarak vatani görevini yaparken 1982'de şehit düşen Mehmet Alan'ın adı, bu kararla artık Kepez'de yaşayacak. Kepez Belediye Meclisi'nde aynıca, Duacı Mahallesi 9000 sokakta Kent Ormanı içerisinde bulunan D Tipi Mesire alanının, Döşemealtı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu amaçla protokol yapılması için Başkan Kocagöz'e yetki verildi.

Yaşlılık temalı kısa film yarışması düzenlenecek

Meclis gündeminin 19. maddesinde ise, yaşlılık olgusuna dikkat çekildi. Yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerini görünür kılmak ve kuşaklar arası anlayışı güçlendirmek amacıyla 'Yaşlılık' temalı Kurmaca ve Belgesel Kısa Film Yarışmasının düzenlenmesi konusu da meclis gündemine taşındı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda paramedik olarak çalışan ve bir yıl önce 18 yaş altı 4 çocuk tarafından darp edilmesi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Hamit Aras'ın isminin, Kütükçü mahallesi 2975 sokak üzerindeki parka verilmesi konusu da meclis gündeminde yer aldı.