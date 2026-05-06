Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 'YDYOFEST' etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul bahçesinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Bilal Genç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şenliğin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Bilal Genç, düzenlenen etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da düzenlenen etkinliğin öğrencilerin sosyalleşmesi için önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Altun, 'Erciyes Üniversitesi olarak 44 bin öğrencimiz ile güçlü bir büyük aileyiz. Bu ailenin sosyal olarak faaliyetleri, hareketliliği bizler için son derece önemli. Kurumsal aidiyeti artırmaya çalışıyoruz' dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, çekilişlerde hediye kazanan öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kurulan stantları tek tek ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, öğrenciler müzik performansları ile gönüllerince eğlendi.