Kayseri Devlet Hastanesi'nde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle tedavi gören hastalara yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Sümeyra Topçu ve hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette hastalara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret sırasında tedavi gören hastaların durumları hakkında bilgi alan Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl ile Hayır İşleri Şube Müdürü Sümeyra Topçu, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gerçekleştirilen ziyaretten büyük memnuniyet duyan hasta ve hasta yakınları teşekkürlerini ifade ederken, bu tür anlamlı ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, 'Kayseri Devlet Hastanesi olarak, hasta ve hasta yakınlarının yanında olmaya, onların ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı bir yaklaşımla hizmet sunmaya devam edeceğiz' denildi.