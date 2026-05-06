Kayserispor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman teknik çalışma ile sürerken,, kısa alanda maç ile sona erdi. Ligde 27 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, Cumartesi günü 20:00'da Alanyaspor ile karşılaşacak.