Öğrenciler ile bir araya gelmeye özen gösteren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kendisinden randevu talebinde bulunan öğrenci kulüplerini ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Rektör Prof. Dr. Altun, Volta Team Roket Takımı üyelerini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga ile birlikte Volta Team Roket Takımı üyelerini çalışma laboratuvarında ziyaret etti. Öğrencilerin çalışma laboratuvarını gezen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere yönelik önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan Milli Teknoloji Atölyesi ve Öğrenci Proje Merkezi hakkında bilgi verdi. Takım başkanı Abdurrahim Gürlek ve takım üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Ziyaretinde takım üyeleri tarafından tasarlanan Laçin V2 Roketi ve Hidrojenli Volta FCEV aracı da inceleyen Rektör Prof. Dr. Altun, önümüzdeki günlerde katılacakları yarışmalarda öğrencilere başarılar diledi.