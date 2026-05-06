KARDEMİR A.Ş., 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlediği etkinlik programıyla, güvenli çalışma kültürünün önemine dikkat çekti.

Kardemir Eğitim Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, üst yönetim, yöneticiler ve çok sayıda çalışan katıldı.

Programın açılışında iş sağlığı ve güvenliğinin üretim süreçlerindeki kritik rolü, güvenli davranış alışkanlıklarının önemi ve önleyici yaklaşımın çalışma hayatına katkıları ele alındı. Etkinlikte, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kılıç ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kaizen sunumlarında, çalışma sahalarındaki iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanların aktif katılımı ve sürekli gelişim anlayışıyla güçlendiği vurgulandı.

Etkinlikte, son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendisliklere plaket takdim edildi. Bu ödüllendirme ile güvenli çalışma kültürünün teşvik edilmesi ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Programda ayrıca KARDEMİR çalışanları tarafından hazırlanan 'Keşke' adlı iş sağlığı ve güvenliği temalı tiyatro oyunu sahnelendi. İş kazalarının önlenmesinde farkındalık, dikkat ve sorumluluk bilincine vurgu yapan oyun, katılımcılardan ilgi gördü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile İşyeri Başhekimliği koordinasyonunda kurulan stantlarda, kişisel koruyucu donanımlar ve İSG ekipmanları tanıtıldı. Çalışanlara yönelik uygulamalı bilgilendirmelerle farkındalığın artırılması amaçlandı.

KARDEMİR A.Ş.'nin 'Önce İnsan' anlayışı doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeye ve çalışanlar için güvenli, sağlıklı çalışma ortamları oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.