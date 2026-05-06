Karabük Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü altyapı yenileme çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını ve ticari faaliyetlerini aksatmamak amacıyla gece saatlerinde sürdürüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kıbrıs Şehitleri ve Menderes caddelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatları modernize ediliyor.

Kentin yoğun noktaları arasında yer alan bölgelerde gece boyunca çalışan ekipler, trafik akışının ve esnaf faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Özkan Çetinkaya, çalışmaların vatandaşların konforunu artırmayı hedeflediğini belirterek, günlük hayatın akışını bozmamak adına altyapı yenilemelerinin gece gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çalışmaların asfalt serimi öncesinde planlı şekilde yürütüldüğü belirtilirken, altyapının güçlendirilmesiyle ilerleyen süreçte oluşabilecek arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.