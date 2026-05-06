Antalya'nın Alanya ilçesinde hostelde kalan 58 yaşındaki adam, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir hostelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hostelde kalan Vecdi Şimşek'ten bir süre haber alamayan işletme yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek'in cansız bedeni cenaze aracıyla Dinek Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi morguna kaldırıldı.