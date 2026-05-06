Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından baharın gelişini karşılama amacıyla 'Hıdırellez Şenliği' etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi'nde düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Hıdırellez ateşi yakılırken sahne performansları düzenlendi. Protokol konuşmaları sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yakılan ateşten atladı. Etkinlik alanındaki 'Başkana Sor' ağaçlarına vatandaşlar Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'e soru ve düşüncelerini yazarak astı. Program sırasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sahneye çıkarak gitar çalıp şarkı söyledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Hıdırellez şenlikleri hepimizin çocukluğundan bu tarafa güzel hatıralar biriktirdiğimiz, ülkemizde, coğrafyamızda, Balkanlarda ve Türkistan coğrafyasında bir gelenek haline gelmiş, inşallah bu akşam da geleceğe dair güzel hatıralar bırakacağımız bir programda bir aradayız. Kıymetli Belediye Başkan Vekilimize bu anlamlı ve güzel programda bizleri bir araya getirdiği için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu programlar ilçelerimizde bizleri her bölgeden, her coğrafyadan, her anlayıştan kardeşlerimizin bir araya gelmesine vesile olmakta. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde de en çok hasret duyduğumuz birlik ve beraberliği bir araya getiren güzel bir etkinliğin inşallah daha da devam edeceğini ve inşallah kıymetli başkan vekilimizin öncülüğünde Gaziosmanpaşa'nın yedisinden yetmiş yedisine tüm yaş gruplarında ve tüm renklerinde birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde muhafaza olacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Programda bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Baharın müjdecisi, bereketin ve umudun simgesi olan bir gündeyiz. Gaziosmanpaşa'da böyle güzel bir atmosferde, böyle güzel bir akşamı sizinle paylaşmaktan duyduğum mutluluğu, keyfi bildirerek başlamak istiyorum. Bizim için Hıdırellez sadece bir mevsim dönüşü, havanın ısınması, baharın gelişinden ziyade, kardeşliğin, paylaşmanın, bir arada olmanın, birlikte yeni ümitler beslemenin adı. Bizler bu anlayışla Gaziosmanpaşa'da sadece hizmet üreten bir anlayıştan ziyade insanların, dostlarımızın, komşularımızın gönlüne ulaşan, gönlüne dokunan, insanlarımızın yüreğine dokunan bir şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir şehri aslında güzel kılan, insanların arasındaki samimiyet, insanların arasındaki dayanışma ve gönül bağı olduğuna inanıyoruz. Bugün burada sahne performanslarımızla, etkinliklerimizle, çocuklarımız için hazırladığımız programlarla ve birazdan yakacağımız Hıdırellez Ateşimizle bu güzel geleneği hep birlikte yaşamak istiyoruz. Gaziosmanpaşa'mız farklılıklarıyla zengin olan ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir ilçe. Doğu'suyla, Batı'sıyla, Rumeli'siyle ve Roman'larıyla Gaziosmanpaşa'nın Türkiye'nin bir mozaiği halinde olduğu her yerde ifade ediyoruz' dedi.

Tülay Şahin adlı vatandaş ise, 'Hıdırellez Şenliği'ne kızımla birlikte geldik. Hıdırellez ateşi yakılacak. Her sene yapılan bir etkinlik. Sahne performansı da var. Heyecanla bekliyorum' dedi.