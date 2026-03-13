Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye aşhanesinde 'tek tırnaklı et çıktığı' iddialarına ilişkin, 'Denetleme yetkisi bize ait değil, biz mağduruz' dedi.

Başkan Seçer, belediye aşhanesinde 'tek tırnaklı et çıktığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında konuşan Seçer, denetim yetkisinin belediyede olmadığını belirterek kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi. Seçer, belediyenin yüksek miktarda et tüketimi olduğunu ifade ederek, 'Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bizim vatandaştan farkımız; vatandaş kilo kilo et alıyor, biz günde 500 ile bin 200 kilo arası et tüketiyoruz. Yılda yaklaşık 170 ton et ihtiyacımız var. Bu alımları usulüne uygun açık ihale yöntemiyle gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

İhale sürecinde belirlenen şartnamelere dikkat çeken Seçer, ürünlerin mevzuata uygun olması için gerekli belgelerin talep edildiğini vurguladı. Seçer, 'Şartnamemizde ürünlerin 3285 sayılı kanunun 101. maddesine uygunluğu, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği hükümlerine uygunluğu, işletme kayıt belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile kesim raporu belgeleri istenmektedir' diye konuştu.

Etlerin aşevine teslim sürecinde de kontrol yapıldığını belirten Seçer, teslimatların kameralar eşliğinde ve tutanak düzenlenerek gerçekleştirildiğini ifade etti.

Denetim yetkisinin belediyede olmadığını dile getiren Seçer, 'Benim şartnamem bu. Sonuç olarak bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesinde değildir. Biz burada mağdur sıfatındayız. Bu işin sorumlusu da biz değiliz' ifadelerini kullandı.