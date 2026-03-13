Mersin'de yapımı devam eden bir inşaattan çalınan elektrik malzemeleriyle ilgili jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta yaşanan hırsızlık olayını araştırmaya aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 524 priz çerçeve başlığı, 425 priz, 458 ampul, 321 duy ile 600 metre bakır kablo ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.