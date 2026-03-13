Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda yurt dışından getirildiği belirlenen 42 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Toroslar ilçesinde bir şüphelinin yurt dışından getirdiği gümrük kaçağı cep telefonlarının ticaretini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak ve kaçak telefonlara el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 42 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonlarının Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.