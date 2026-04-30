Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanan Ayşe Betül Kur'an Kursu düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Ulu Cami İmam Hatibi Mahmut Turan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törende konuşan Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay, Kur'an kurslarının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekerek, açılışı yapılan merkezin bir ilim ve irfan yuvası olacağını ifade etti. Akçay, kurs binasında 4-6 yaş grubu eğitimi, yetişkin eğitim merkezi, gençlik merkezi ve kitap kafenin yer aldığını belirtti.

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal da Tarsus'a böyle bir eğitim merkezinin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise kursun kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar da Kur'an kurslarının manevi ve toplumsal gelişimdeki rolüne işaret etti.

Programda öğrenciler tarafından 'Kabe'de Hacılar Allah Der' ilahisi ile 'İşte Bu Bayrak' adlı şiir seslendirildi. Açılışın ardından katılımcılara mobil ikram aracıyla limonlu dondurma ikram edildi.

Görevdeyken vefat eden bir öğretmenin adını taşıyan Ayşe Betül Kur'an Kursu, Aydoğanlar Camii bahçesinde inşa edildi. Maliye Hazinesi mülkiyetindeki arsa üzerine yapılan kurs binasının temeli 2022 yılında atıldı. 4 katlı olarak inşa edilen yapı, bin 612 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor.

Toplam 23 oda, 3 salon, 5 sınıf, 250 kişilik konferans salonu ve 80 kişilik gençlik merkezinin yer aldığı kurs bünyesinde; ihtiyaç odaklı eğitim kapsamında 3 öğreticiyle 84 öğrenci, 4-6 yaş grubunda ise 6 öğreticiyle 88 öğrenci eğitim alıyor.