Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke'de hizmete açtığı aşhane, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de öğrencilere destek oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede hazırlanan yemekler, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencilere de ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

'Aşhanemizde günlük ortalama 500 kişilik yemek hazırlanıyor'

Silifke Aşhanesi Sorumlu Aşçısı İknur Kıca, aşhanenin 2025 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başladığını belirterek, birçok farklı kesime yemek desteği sağlandığını söyledi. Aşhanede hazırlanan yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, kurs merkezindeki öğrencilere de ulaştırıldığını ifade eden Kıca, 'Aşhanemizde günlük 500 kişilik yemek çıkıyor. Hazırladığımız yemekleri, evinde yemeğini pişiremeyen yaşlı, hasta ve engelli ihtiyaç sahiplerine, kurs merkezinde bulunan öğrencilerimize ve taziyesi olan vatandaşlarımıza ilk gün destek yemeği olarak ikram ediyoruz' dedi.

Mahalle Mutfağında satışa sunulan yemeklerin de aşhanede pişirildiğini sözlerine ekleyen Kıca, 'Öğleden sonraları, Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Mahalle Mutfağımızda, aşhanemizde hazırlamış olduğumuz 3 çeşitten oluşan yemeğin satışını yapıyoruz. Ayrıca kış aylarında, sabahın erken saatlerinde hazırladığımız 500 kişilik '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetini de veriyoruz. 2026 yılı Ramazan ayında ise ilk kez Silifke Aşhanemizde hazırladığımız 5 bin kişilik iftar yemeğini, farklı noktalarda vatandaşlarımıza ulaştırdık' ifadelerini kullandı.