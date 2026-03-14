Mersin, teknoloji dünyasında ses getirecek yerli bir inovasyona ev sahipliği yapıyor. Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi ve BAGG AI CTO’su Burak Can, ekibiyle uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli klinik asistan projesi Süper Terapi’yi (https://superterapi.com/) tamamlayarak sektöre sundu.

Klinik Uygulamalarda "Sıfır Hata" Vizyonu

Geleneksel klinik süreçleri dijital bir dönüşüme uğratan Süper Terapi, sadece bir kayıt aracı değil, aynı zamanda uzmanlar için bir "dijital süpervizör" görevi görüyor. Akademik uzmanlığını Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) ve sağlıkta derin öğrenme üzerine yoğunlaştıran Burak Can, Halil Hakkı Babacan ve ekip arkadaşları tarafından geliştirilen bu sistem, psikoterapi seanslarında malpraktis (uygulama hatası) riskini minimize ediyor.

Sistem, uzmanların klinik doğruluğunu en üst seviyeye çıkarırken, veri güvenliği ve etik standartları da bilimsel bir temelde koruma altına alıyor.

Akademik Teori, BAGG AI ile Gerçeğe Dönüştü

BAGG AI (https://www.baggai.com/) bünyesinde, CEO Hakkı Halil Babacan’ın vizyonu ve Burak Can’ın teknik liderliğiyle hayata geçen bu teknoloji, üniversite-sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yazılımın ilk detaylı sunumu ise geçtiğimiz günlerde Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde gerçekleştirilen “Geleceğin Psikoloğu” oturumunda yapıldı.

Burak Can: "Yapay Zekâ Artık Bir İş Ortağı"

Geliştirdikleri teknoloji hakkında konuşan Burak Can, şu ifadeleri kullandı:

“Süper Terapi’yi tasarlarken amacımız psikologların yerini almak değil, onların klinik yetkinliklerini teknolojiyle zırhlandırmaktı. Geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde, bir uzman seans sırasında yapay zekânın rehberliğini ve denetimini yanında hissediyor. Bu, ruh sağlığı disiplininde yeni bir 'altın standart' demek.”

Mersin Teknoloji İhraç Ediyor

Mersin merkezli bir girişimden çıkan bu ölçekte bir teknolojinin, Türkiye genelindeki klinik pratikleri standartlaştırması hedefleniyor. Burak Can’ın akademik kimliğiyle harmanladığı bu asistan, Mersin’in sadece bir tarım ve liman kenti değil, aynı zamanda yüksek teknoloji üreten bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtladı.